Кэти Перри исполнилось 40 лет

Кэти Перри отмечает круглую дату — 25 октября певице исполнилось 40 лет. Она родилась в Калифорнии в религиозной, довольно бедной семье, а сегодня входит в число богатейших представителей американского шоу-бизнеса.
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