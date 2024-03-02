Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

37 011 подписчиков

Германия продала постоянно ломающийся правительственный борт

Германия продала постоянно ломающийся правительственный борт

Бывший правительственный борт Airbus А340-300 с названием «Конрад Аденауэр» стал донором. Выведенный из эксплуатации осенью 2023 года из-за регулярных поломок самолет с роскошным VIP-салоном продан компании Lufthansa Technik AG («дочка» Lufthansa Group) для разборки на запчасти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх