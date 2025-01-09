За подставных ИП начнут сажать? Депутаты Госдумы предложили восполнить ещё один пробел в УК

Депутаты Госдумы считают, что необходимо восполнить ещё один пробел в Уголовном кодексе России. Предлагается сажать за подставных ИП: причём как организаторов схем, так и тех, кто зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя.
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