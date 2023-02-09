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МОК: «Только завершение расследования дела Валиевой позволит нам принять решение о распределении медалей командного турнира Пекина-2022»

В Международном олимпийском комитете (МОК) ждут окончания антидопингового расследования в отношении Камилы Валиевой, чтобы распределить медали командного турнира фигуристов на Играх-2022.

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