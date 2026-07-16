Нобелевские лауреаты сообщили о надвигающейся угрозе

В ближайшие 10 лет системы ИИ могут стать значительно мощнее и вызвать экономическую трансформацию, превосходящую по масштабу промышленную революцию, но происходящую за гораздо более короткое время, сообщает Stanford Digital Economy Lab.
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