Политика как он...
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Политика как она есть

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Нобелевские лауреаты сообщили о надвигающейся угрозе

Нобелевские лауреаты сообщили о надвигающейся угрозе

В ближайшие 10 лет системы ИИ могут стать значительно мощнее и вызвать экономическую трансформацию, превосходящую по масштабу промышленную революцию, но происходящую за гораздо более короткое время, сообщает Stanford Digital Economy Lab.

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