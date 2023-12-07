У жителя Запорожской области изъяли два противотанковых ракетных комплекса

В Запорожской области решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном хранении оружия в отношении 40-летнего жителя поселка Розовка, у которого правоохранители обнаружили переносные противотанковые ракетные комплексы, сообщает Telegram-канал регионального управления МВД.
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