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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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В Steam стартовал фестиваль градостроительных игр и симуляторов колоний Valve за...

В Steam стартовал фестиваль градостроительных игр и симуляторов колоний Valve за...

В Steam стартовал фестиваль градостроительных игр и симуляторов колонийValve запустила фестиваль City Builder & Colony Sim в магазине Steam, предложив возможность попробовать демоверсии будущих игр в этих жанрах, а также получить скидки на уже выпущенные.

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