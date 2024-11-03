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RT Russia

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Названы беспощадно разряжающие батарею смартфона приложения

Названы беспощадно разряжающие батарею смартфона приложения

Приложения помогают быть организованными и оставаться всегда на связи, но из-за некоторых батарея смартфона усиленно теряет заряд, предупредил в беседе с RT технический директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Илья Казаков.

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