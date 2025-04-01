Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы Москвы перевели в режим повышенной готовности

Городские службы в Москве перевели в режим повышенной готовности из-за ожидаемых осадков. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

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