ДРЕВНИЙ КАВКАЗ Когда Россия запретила экспортировать бензин и ДТ - это вызвало переполох не только в Европе, но и среди российских олигархов, которые вдруг потеряли возможность снабжать своих идейных соратников и европейских покровителей этим важным ресурсом.
Олигархи готовят ультиматум России и требуют отменить запрет экспорта топлива
Комментарии
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ВА
Виктор Александров
Уважаемый ДРЕВНИЙ КАВКАЗ! Спасибо за статью, и за рекомендации, что делать. Нам дела нет сейчас важней, Чем замочить всех упырей. Всех тех, кто Родину кляня, Ворует среди бела дня. И надо также не забыть, Тех, кто горазд нам насолить. Тех недалёких дурачков, Кто прёт в турецкое очко. Полагаю, что национализация – это когда идёт изъятие собственности у законных владельцев. Деприватизация – это возвращение разграбленной собственности предыдущему собственнику – Государству. Спасибо батюшке царю, Я без стеснения скажу. Во славу Родины моей, Ты царствуй много, много дней! Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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