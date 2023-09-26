Олигархи готовят ультиматум России и требуют отменить запрет экспорта топлива

ВА

Виктор Александров

Уважаемый ДРЕВНИЙ КАВКАЗ! Спасибо за статью, и за рекомендации, что делать. Нам дела нет сейчас важней, Чем замочить всех упырей. Всех тех, кто Родину кляня, Ворует среди бела дня. И надо также не забыть, Тех, кто горазд нам насолить. Тех недалёких дурачков, Кто прёт в турецкое очко. Полагаю, что национализация – это когда идёт изъятие собственности у законных владельцев. Деприватизация – это возвращение разграбленной собственности предыдущему собственнику – Государству. Спасибо батюшке царю, Я без стеснения скажу. Во славу Родины моей, Ты царствуй много, много дней! Читайте Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.