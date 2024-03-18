В Москве провели третий розыгрыш “Миллионоюа призов” в рамках прошедших выборов

Баллы дают возможность оплатить счет в кафе, ресторанах и кондитерских или услугу химчистки В Москве завершился третий и последний этап акции #ВыбираемВместе2024 из программы «Миллион призов», в котором приняли участие участники ДЭГ с 16 марта, начиная с 20:01, до 17 марта, до 20:00.