Сидевший в колонии на Алтае маньяк-убийца вышел на свободу и вступил в ряды ВСУ

Бывший осужденный уже почти три года воюет против России Серийный убийца Владимир Криштопа, отбывавший наказание в колонии № 9 в Алтайском крае, присоединился к ВСУ и уже почти три года – с самого начала СВО – воюет против России.
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