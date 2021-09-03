Предательство верных - путь к краху

Любопытно, однакоПолитикаПредательство верных - путь к краху Едкий натр 2 Знаете главный признак скорого краха системы?Это когда руководство начинает предавать верных.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьолег РозовА почему никто не говорит о том, как Россия прдала русских в бывших союзных республиках?! И даже сейчас выплатили 10 тыс. только пенсионерам на территории России. А разве пенсионеры, которые проживают в бывших союзных республиках, не трудились на благо Советского Союза? Это не позор теперешней России и лично Путину?!Александр РязанскийГоворим о пиндосах, о России будем говорить потом! А причем тут Россия и СССР? Это совсем разные государства и разные денежки. Вы просили суверенитет, вам его дали, а уж денежки зарабатывайте сами, а теперь хотите еще халяву получить. Ау...халявный СССР кончился, на дворе дикий капитализм, человек человеку волк! Так пиндосы нас этому научили!Комментировать
Свежие комментарии