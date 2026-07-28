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Депутат Журова о вызове Инфантино в Конгресс США: «Трампа хотят опорочить, опустить его рейтинги, которые он поднял за счет истории с Балогуном. Это политические игры»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на новость о том, что член Палаты представителей США Джейми Раскин инициировал расследование связей ФИФА с администрацией Дональда Трампа .

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