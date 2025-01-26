В Дании обнаружили уникальный фрагмент шлема довикингского периода

Фрагмент одного из самых великолепных шлемов Скандинавии, артефакт датируется концом VI и серединой VII века, как раз перед началом эпохи викингов / © Kristian Grøndahl / ROMU Фрагмент шлема состоит из двух частей, образующих большую часть надбровной дуги.
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