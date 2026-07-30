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FTimes

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Август 2026 года: месяц, когда космос приблизится к Земле

Август 2026 года: месяц, когда космос приблизится к Земле

Август 2026 года: месяц, когда космос приблизится к Земле Елена ГалицкаяАвгуст 2026 года может войти в число самых зрелищных месяцев для любителей астрономии.

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