Самокатное ОСАГО: Палки в колёса или защита потерпевших?

В России могут ввести ОСАГО для электросамокатов и электровелосипедов.Владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ), в частности электросамокатов и электровелосипедов, в ближайшее время могут столкнуться с необходимостью обязательной страховки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии