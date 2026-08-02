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Корабелы и моряки-подводники воздают должное академику Спасскому в день 100-летия со дня рождения

Корабелы и моряки-подводники воздают должное академику Спасскому в день 100-летия со дня рождения

Свой "ресурс", как нередко выражался сам Игорь Дмитриевич Спасский, он исчерпал в 98 лет. В сентябре 2024-го Героя Труда и Героя России с воинскими почестями провожали от стен конструкторского бюро, с которым была связана вся его профессиональная деятельность.

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