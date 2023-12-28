Саперы группировки войск «Восток» обезвредили неразорвавшиеся снаряды ВСУ в окрестностях Волновахи

Специалисты инженерно-саперных подразделений по заявкам местных жителей выезжают на места обнаруженных ими взрывоопасных предметов, разделяют местность на участки и приступают к их сплошному прочесыванию.
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