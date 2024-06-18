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Наш потерянный мир

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СБУ угрожает советнику Аксенова тремя статьями УК Украины

СБУ угрожает советнику Аксенова тремя статьями УК Украины

СБУ обьявила о подозрении сразу по трем статьям УК Украины ( «коллаборационизм», «оправдание российской агрессии» и «пропаганда войны» известному крымскому журналисту, советнику Сергея Аксенова и  члену коллегии министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым Олегу Крючкову, названному «Избушкой» «генпродюсером оккупационной ТРК «Крым», которая зомбирует жителей всех временно оккупированных территорий Украины».

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