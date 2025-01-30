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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чалов о еврокубках: «Потрясающая атмосфера! Не знаю, где у нас такое можно почувствовать. Оставаясь в ЦСКА или переходя в «Зенит», я не приближал себя к этой мечте»

– Правильно, что одним из мотивов переехать в ПАОК были еврокубки?  – 100%. Да, конечно, это была одна из причин.

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