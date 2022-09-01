ОН ТАК НИЧЕГО И НЕ ПОНЯЛ...

МОСКВА, 31 августа - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачёв является очень сложной и противоречивой личностью, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кончину экс-президента СССР.
МОСКВА, 31 августа - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачёв является очень сложной и противоречивой личностью, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кончину экс-президента СССР.
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