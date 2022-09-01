Театр абсурда

8 039 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Е Ва
    именно с нее и игоря крутого, который вдруг оказался хозяином всех песенных конкурсов, даже Песни года, и собирал мзд...С нее и начался з...
  • Леонид Руси
    Все хотят превзойти русских... И раньше хотели... Но это не реально. Невозможно победить безупречность, особенно ливе...Канцлер Германии ...
  • лина любимцева
    ЩОЛЬЦ и ЕСТЬ ЛИВЕРНАЯ КОЛБАСА. Без оболочки... Расползается, как жидкое д-мо...Канцлер Германии ...

ОН ТАК НИЧЕГО И НЕ ПОНЯЛ...

МОСКВА, 31 августа - РИА Новости. Бывший президент СССР Михаил Горбачёв является очень сложной и противоречивой личностью, заявил во время общения с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кончину экс-президента СССР.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх