Политика как он...
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Политика как она есть

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Российские разведчики захватили пленных ВСУ без единого выстрела

Отряд разведчиков «Черных гусар» 15-ой гвардейской отдельной гвардейской мотострелковой бригады Центрального военного округа взял без единого выстрела пять пленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) для получения информации.

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