Эта популярная марка ушла из России, но официальные машины по-прежнему продаются

Компания Toyota c 2022 года приостановила официальную деятельность в России. В свежем пресс-релизе концерна появились данные, что после ухода из РФ фирма продолжала продавать на авторынке страны свои машины.
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