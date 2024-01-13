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  • svetlana
    Отличная статья! ТАРО-загадка.Русская Школа Тар...

Как правильно посевать на Старый Новый год 2024 согласно традициям

Как правильно посевать на Старый Новый год 2024 согласно традициям

Как правильно посевать на Старый Новый год 2024 согласно традициям Алёна ЮрьеваВ восточно-славянской культуре, особенно на Руси, сохранились удивительные традиции, одной из которых является посевание на Старый Новый год.

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