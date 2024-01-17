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Путин посоветовал властям конструктивно воспринимать критику граждан

Путин посоветовал властям конструктивно воспринимать критику граждан

Властям необходимо уметь воспринимать конструктивную критику от россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
Призывы Путина &quot;уметь воспринимать конструктивную критику от россиян&quot; - это очередное пустое сотрясение воздуха. Поясняю. Подобные заявления и требования Путин озвучивает по разным поводам. Но &quot;Васька слушает да ест&quot;. Это я к тому, что наши чиновники, вплоть до самых &quot;верхних&quot;,  уже давно приобрели иммунитет к таким призывам  и,  утвердительно кивая головой, пропускают эти призывы мимо ушей. Типа, &quot;мели Емеля, твоя неделя&quot;. Ибо реальное наказание за неисполнение &quot;требований&quot; и указаний Путина они  получают ТОЛЬКО, если совсем уж запредельно  &quot;накосячат&quot;.  А тупой саботаж, малыми дозами, - это нормально, ибо всегда можно &quot;прикрыться&quot; формальными причинами. Ведь наши чиновники, в основной массе, работают по принципу : &quot;Надо найти причину, чтобы не делать, а искать возможности, чтобы сделать - это &quot;перебор&quot;.
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