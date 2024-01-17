Властям необходимо уметь воспринимать конструктивную критику от россиян. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Путин посоветовал властям конструктивно воспринимать критику граждан
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ЮВ
Юрий Во
Призывы Путина "уметь воспринимать конструктивную критику от россиян" - это очередное пустое сотрясение воздуха. Поясняю. Подобные заявления и требования Путин озвучивает по разным поводам. Но "Васька слушает да ест". Это я к тому, что наши чиновники, вплоть до самых "верхних", уже давно приобрели иммунитет к таким призывам и, утвердительно кивая головой, пропускают эти призывы мимо ушей. Типа, "мели Емеля, твоя неделя". Ибо реальное наказание за неисполнение "требований" и указаний Путина они получают ТОЛЬКО, если совсем уж запредельно "накосячат". А тупой саботаж, малыми дозами, - это нормально, ибо всегда можно "прикрыться" формальными причинами. Ведь наши чиновники, в основной массе, работают по принципу : "Надо найти причину, чтобы не делать, а искать возможности, чтобы сделать - это "перебор".
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