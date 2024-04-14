Яков Кедми назвал аргументы против ответа Израиля на ночную атаку Ирана

A Andrey Для Израиля этот "удар" - воробьиный чих! Почти - по пальцу погладили.

Boris Max Как всегда Яков еврейский хлам ПВО прорекламировал.... Ну просидел Яша в комнате сейфе..посмотрел телевизор, а что промолчал о 7ми ракетах для которых этот ответ и организовал Иран ?