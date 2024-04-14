Несколько сот беспилотников, десятки крылатых и баллистических ракет: минувшей ночью Иран провел одну из самых серьезных и масштабных в истории страны атак по территории Израиля.
Яков Кедми назвал аргументы против ответа Израиля на ночную атаку Ирана
Комментарии
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Andrey
Для Израиля этот "удар" - воробьиный чих! Почти - по пальцу погладили.
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1 час.
Boris Max
Как всегда Яков еврейский хлам ПВО прорекламировал.... Ну просидел Яша в комнате сейфе..посмотрел телевизор, а что промолчал о 7ми ракетах для которых этот ответ и организовал Иран ?
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52 мин.
Нина Попова
Да, забыли бы о нем давно, если бы он сам не мелькал регулярно.
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26 мин.
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