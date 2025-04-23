Виртуальный музей дирижёра Темирканова представил медиапроект «Как зазвучала Победа»

В преддверии 80-летия Великой Победы Международный фонд культурных инициатив Юрия Темирканова представил уникальный проект – виртуальную экскурсию «Как зазвучала Победа», созданную в рамках программы «Наследие» музея маэстро.
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