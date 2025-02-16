В России начались продажи крупного и хорошо оснащенного семейного минивэна

Российский авторынок пополнился ярким представителем премиального сегмента – обновленным 2025. Этот семиместный минивэн, впервые представленный с интеграцией передовых технологий Huawei, обещает стать настоящим прорывом, сочетая в себе мощь и роскошь.
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