Генерал Алаудинов о методах ВСУ: собирают мобилизованных, вооружают и закидывают в бой

МОСКВА, 25 сентября, ФедералПресс. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), участвующие в боевых действиях на территории СВО, сталкиваются с резким уменьшением численности из-за комплектования плохо подготовленными мобилизованными гражданами.
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