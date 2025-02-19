Представитель Бобруйского ГРОЧС Владимир Пахомов среди лучших работников в районе.

Бобруйский район подвел итоги работы отраслей народного хозяйства за 2024 год.Торжественное собрание, посвященное подведению итогов отраслей народного хозяйства за 2024 год, прошло в театре драмы и комедии им.
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