Песков прокомментировал решение Байдена покинуть выборную гонку

Приоритетом для России является достижение целей СВО, а не результаты президентских выборов в США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 21 июля сообщает информационный портал Live.
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