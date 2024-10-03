Усть-Омзуг — небольшой город, расположенный в глубине Магаданской области, примерно в 270 километрах от Магадана по Тенькинскому шоссе.
Усть-Омчуг
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Усть-Омзуг — небольшой город, расположенный в глубине Магаданской области, примерно в 270 километрах от Магадана по Тенькинскому шоссе.
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