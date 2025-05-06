Орловские налоговики развернут мобильные офисы

В мае Орловская налоговая служба запланировала три выезда в Орле и Ливнах. В рамках работы мобильного офиса УФНС России по Орловской области планируется ответить всем желающим орловцам на интересующие вопросы и дать разъяснения от специалистов ведомства.
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