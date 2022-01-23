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В Заполярье откроют театр еды: оленина и морики в главной роли

Старт этому смелому культурному начинанию уже дан. В Мурманске состоялся первый закрытый показ-съемка "Арктического гастрономического театра", где шеф-повара ведущих северных ресторанов показали различные формы подачи блюд арктической кухни.

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