В Заполярье откроют театр еды: оленина и морики в главной роли

Старт этому смелому культурному начинанию уже дан. В Мурманске состоялся первый закрытый показ-съемка "Арктического гастрономического театра", где шеф-повара ведущих северных ресторанов показали различные формы подачи блюд арктической кухни.
Старт этому смелому культурному начинанию уже дан. В Мурманске состоялся первый закрытый показ-съемка "Арктического гастрономического театра", где шеф-повара ведущих северных ресторанов показали различные формы подачи блюд арктической кухни.
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