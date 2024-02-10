Новые законы с 1 февраля 2024 года

40 выплат и пособий проиндексируют на 7,4%. Мера коснется материнского капитала, единовременного пособия при рождении ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячной денежной выплаты ветеранам, ежемесячной страховой выплаты и других мер социальной поддержки.