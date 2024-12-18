Внимание! Полиция организует фильтры на дорогах страны

Полиция организует фильтры, а также другие проверки, особенно в районах, где произошли трагедии. Представители Национального инспектората общественной безопасности (НИОБ) предполагают, что количество аварий может увеличиться в период зимних праздников.
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