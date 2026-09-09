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Третий вылет за месяц: что ищет самолёт-разведчик НАТО у Калининградской области?

Третий вылет за месяц: что ищет самолёт-разведчик НАТО у Калининградской области?

Самолёт радиоэлектронной разведки НАТО Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II в третий раз с начала сентября выполняет полёт в районе Калининградской области.

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