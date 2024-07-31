Захарова обвинила МОК в расовой дискриминации и в двойных стандартах в вопросе отстранения государств от Олимпийских игр

Она отметила, что действия комитета являются сегрегацией по национальному признаку Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале резко осудила решение МОК об отстранении России и Белоруссии от Олимпийских игр в Париже.
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