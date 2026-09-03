Проверяем заявления компании: монтаж за день, гарантия 25 лет и отзывы о септиках «Времена года»

Компании, работающие с частными домовладельцами, любят громкие обещания. Мы взяли пять утверждений, с которыми ГК «Времена года» выходит к клиентам, и проверили, что стоит за каждым — где утверждение точное, где требует уточнений и как убедиться самостоятельно.