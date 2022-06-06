В США 34-летний рэпер Trouble попал в перестрелку в Атланте и погиб

В США убит Мариэль Семонте Орр, получиший популярность как рэпер Trouble. 34-летний мужчина за день до своей гибели написал в Twitter, что намерен с осторожностью передвигаться по улицам Атланты.
Популярные статьи
- Противник СВО, актёр Евгений Миронов сам приехал в Донбасс «увидеть все своими глазами»
- Юрий Подоляка: Российские войска ведут методичное уничтожение живой силы и военной техники противника
- Опубликовано продолжение расследования о журналистах со всей России, которые плотно работали с британскими кураторами
Свежие комментарии