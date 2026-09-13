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Умер народный художник России Владимир Молодкин

Во Владимирской области умер народный художник России, мастер лаковой миниатюры Владимир Молодкин. Его был 81 год.

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