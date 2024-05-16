ГК ТОЧНО запустит собственного оператора с самым быстрым интернетом в Краснодарском крае

ГК ТОЧНО запустит собственного оператора с самым быстрым интернетом в Краснодарском краеФедеральный девелопер ТОЧНО (владелец Николай Амосов) разработал новый цифровой продукт – оператор «ТОЧНО Телеком», который обеспечит жителей комплексов собственными услугами связи.
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