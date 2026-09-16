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Регионы России

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Россия готова к западным провокациям накануне выборов в Госдуму

Россия готова к западным провокациям накануне выборов в Госдуму

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 16 сентября в эфире радиостанции Sputnik заявила, что Россия полностью готова к возможным западным провокациям на фоне предстоящих выборов в Государственную Думу.

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