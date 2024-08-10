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Штурмгруппа Матюгина выдавила ВСУ из опорпункта и помогла развить наступление

Штурмгруппа Матюгина выдавила ВСУ из опорпункта и помогла развить наступление

Штурмовая группа под командованием младшего сержанта Александра Матюгина вытесняла украинских боевиков из лесного массива на важном направлении наступления российских войск, когда был обнаружен опорный пункт ВСУ с выстроенной обороной, установленными минно-взрывными заграждениями и замаскированными огневыми точками.

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