Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей для уничтоживших Abrams бойцов Ольга ВайленкоИзвестный российский режиссёр и актёр Иван Охлобыстин сообщил о выдающемся достижении российских военнослужащих, которые уничтожили американский танк Abrams в районе Авдеевки.