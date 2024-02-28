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Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей для уничтоживших Abrams бойцов

Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей для уничтоживших Abrams бойцов

Охлобыстин объявил о награде в 10 млн рублей для уничтоживших Abrams бойцов Ольга ВайленкоИзвестный российский режиссёр и актёр Иван Охлобыстин сообщил о выдающемся достижении российских военнослужащих, которые уничтожили американский танк Abrams в районе Авдеевки.

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