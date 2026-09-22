Врачи рассказали, что за "тихий вирус" косит россиян этой осенью

В России растет заболеваемость сезонными респираторными инфекциями. На фоне этого в соцсетях распространяются сообщения о "тихом вирусе", который якобы отличается от привычной ОРВИ отсутствием температуры, но сопровождается болью в горле, сухим кашлем и слабостью, пишут "Известия".
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