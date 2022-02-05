«Это зеркало самого себя». Жива ли традиция встреч выпускников?

Как часто собираются выпускники школ и вузов, и почему у них возникает желание увидеться с бывшими одноклассниками или одногруппниками?Во многих российских школах и вузах есть традиция собираться классами и группами в первую субботу февраля.
Как часто собираются выпускники школ и вузов, и почему у них возникает желание увидеться с бывшими одноклассниками или одногруппниками?Во многих российских школах и вузах есть традиция собираться классами и группами в первую субботу февраля.
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