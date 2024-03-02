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"Сырский - временная фигура": Британия готовит нового главкома Незалежной

"Сырский - временная фигура": Британия готовит нового главкома Незалежной

Главнокомандующий "армией У" Александр Сырский может оказаться временной фигурой. Генерала могли назначить лишь для того, чтобы списать на него все проблемы, ведь к моменту его назначения "Авдос" был фактически потерян, а наступление русских - лишь делом времени.

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