Xiaomi выпустила первую бета-версию Android 17 для Xiaomi 17 и Xiaomi 17 Ultra

Это первое крупное обновление для данных моделей. В текущем релизе производитель сосредоточился не на внедрении новых функций, а на оптимизации системы, исправлении ошибок и повышении стабильности работы оболочки HyperOS.
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